Nato il movimento ’Pergola al centro’: Guidarelli alla finestra

La vita politica e sociale della città Dei Bronzi, alla vigilia delle elezioni amministrative, si arricchisce di un nuovo movimento: ‘Pergola al Centro’, che avrà una parte attiva in vista dell’appuntamento con le urne. A spiegare di cosa si tratta è una nota del suo ideatore Marco Oradei, docente e fratello di Marta, anche lei già impegnata in politica: "Il nome nasce dall’idea condivisa dai partecipanti di porre la città al centro del proprio impegno sociale e civico. Siamo partiti dall’osservazione che spesso il modo di intendere la politica alimenta divisioni e contrasti tra le parti, rallentando o addirittura impedendo l’avvio di progetti importanti. Per questo, il nostro movimento si propone come ‘luogo d’incontro’ tra le persone per favorire la coesione sociale, il dialogo e la collaborazione nella realizzazione di proposte concrete per lo sviluppo di Pergola nei diversi ambiti, economico, turistico, culturale". Oradei aggiunge: "Negli ultimi due anni ho coinvolto alcuni concittadini in questo progetto, raccogliendo insieme a loro nuove idee che potessero essere inserite nei programmi elettorali. Dopodiché abbiamo avuto un dialogo con entrambi gli schieramenti (‘Pergola Unita Insieme’ della sindaca uscente Simona Guidarelli e ‘Pergola nel cuore’ guidata dall’onorevole Antonio Baldelli, ndr), ottenendo una maggiore apertura da parte della lista di Guidarelli, nella quale potrebbero esserci dei candidati di ‘Pergola al Centro’".

s.fr.