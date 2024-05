Scontro in via Papiria. Paura per un 81enne

Paura ieri mattina per un anziano alla guida di un’auto, che dopo un incidente pareva essere in pericolo per un principio d’incendio. Ma era solo il fumo degli airbag esplosi. Non era ancora arrivata l’ora di pranzo quando all’incrocio di via Papiria con Madonna Ponte (sul ponticello che si trova alle spalle della Saipem) la Peugeot 206 condotto da un uomo di 81 anni in uscita dal ponticello si è schiantata violentemente contro una Jeep condotta da uomo di 50 anni che in quel momento stava transitando su via Papiria con direzione monte. Sul posto Polizia locale, 118 e vigili del Fuoco.