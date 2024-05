A Colli al Metauro il calcolatore Imu sul sito del Comune

Si avvicina la scadenza dell’acconto Imu 2024 (fissata per il 17 giugno) e sul sito del Comune di Colli al Metauro è stato attivato il ‘calcolatore’ per determinare l’imposta dovuta. Accanto al ‘calcolatore’, sono disponibili l’informativa sui versamenti, la tabella delle percentuali da pagare, la delibera di Consiglio che ha confermato le aliquote già in vigore nel 2023 e il modello F24. Sulle case di lusso utilizzate come abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9, vale a dire abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville, castelli e palazzi artistici e storici) l’aliquota è dello 0,5% sul valore catastale. Per gli immobili abitativi concessi in uso gratuito a parenti di primo grado (figli o genitori) è dello 0,76%; e per le aree fabbricabili dello 0,94%. Esenti per legge, invece, le abitazioni principali che non rientrano tra le case di lusso; gli immobili dati in comodato gratuito al Comune o ad altri enti per l’esercizio dei compiti istituzionali; i fabbricati in comodato gratuito a enti non commerciali e utilizzati per attività assistenziali, sanitarie, culturali, didattiche, ricreative e sportive; e i terreni agricoli. Sono esenti, sempre se non di lusso, le unità immobiliari di anziani o disabili ricoverati in istituti.

s.fr.