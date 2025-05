"Come un libro all’aperto". L’estate è un bestseller

di Sandro FranceschettiAccanto a quelle col presidente onorario Marino Bartoletti, che sarà presente in ben tre appuntamenti, due da ‘intervistatore’ e uno da ‘autore protagonista’, saranno tutte di prestigio le tappe della quarta edizione della rassegna letteraria ‘Come un libro all’aperto’, presentata ieri dallo stesso Bartoletti, dal sindaco Nicola Barbieri e dal consigliere comunale con delega alla cultura Even Mattioli, che vedrà come protagonisti grandi nomi come quelli di Natasha Stefanenko, del Duo Idea, di Erica Cassano e di Laura Imai Messina. Con un’affermazione tutta cuore di Bartoletti: "Sono innamorato di questa rassegna. Anche i piccoli comuni possono investire sulla cultura e voi – riferito agli amministratori mondolfesi – lo fate in maniera quasi commovente".

Dopodiché Bartoletti ha lanciato il tema scelto per questa quarta edizione: "’Le parole sono possibilità’, che racchiudono in sé il potere di creare ponti tra le persone, di aprire nuove prospettive, di cambiare il corso di una giornata o perfino di una vita. Ogni parola scelta può costruire o distruggere, avvicinare o allontanare". Il ricco calendario, nato come sempre grazie alla collaborazione con Mondadori Bookstore di Fano, si svilupperà nei mesi di giugno, luglio e agosto e il pubblico avrà la possibilità di incontrare autori di grande rilievo a livello nazionale e internazionale nel panorama della narrativa, del giornalismo, della televisione, della radiofonia e della musica, per dialogare a tu per tu con loro.

La prima data ufficiale è quella di mercoledì 18 giugno alle 21,15 con Gabriele Corsi, che presenterà, ‘Che bella giornata, speriamo che non piova’ al chiostro di Sant’Agostino. Giovedì 20 giugno alle 21,15, in piazza dell’Unificazione a Marotta, sarà la volta Red Canzian con il suo, ‘Centoparole per raccontare una vita’ (Sperling&Kupfer). Sabato 21 giugno alle 21,15, ancora al Chiostro di Sant’Agostino, ci sarà Stefano Rossi che presenterà il monologo ’SentimentimalEducati, coltivare l’intelligenza affettiva per insegnare ai ragazzi le cose dell’amore’ (Feltrinelli). Mentre martedì 24 giugno alle 21,15, sempre al Chiostro di Sant’Agostino, sarà la volta di Nadia Terranova, che presenterà ‘Quello che so di te’ (Guanda), un lavoro candidato al Premio Strega 2025. E non finisce qui, perché "Stiamo lavorando – ha aggiunto Bartoletti – per due ulteriori appuntamenti con altri grandi personaggi". Inoltre, la rassegna sarà arricchita dalla mostra di pittura e installazioni di Paolo del Signore, visitabile al salone Aurora dal 14 giugno al 31 agosto.