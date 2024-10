Corsa dei biroccini. Aperte le iscrizioni per la gara più pazza

"Hai voglia di metterti in gioco con la tua creatività e fantasia?" E’ la prima domanda che pongono i volontari della Pro Loco Tre Colli di Mondolfo per indurre a partecipare all’edizione 2024 della ‘Christmas race – biroccini di Natale’, la spettacolare gara in programma per l’8 e il 15 dicembre all’interno di due delle tre giornate del ‘Natale più bello nel borgo più bello’ calendarizzate per l’1, l’8 e il 15 dicembre. La ‘Christmas race’ vede protagonisti dei ‘bolidi’ senza motore, ‘fatti in casa’ e realizzati con tanta fantasia (vedi foto). Negli anni scorsi si sono visti vasche da bagno rosse, slitte, renne, pupazzi di neve, pacchi regalo e altri improbabili veicoli, tutti con delle ruote che assicuravano loro una certa performabilità lungo il percorso in discesa con partenza da via Mazzini e arrivo in via Cavour. "I biroccini quest’anno avranno un ruolo ancora da maggiori protagonisti – svela il consigliere Massimo Papolini –. Sappiamo già che ci sono gruppi che stanno costruendo i nuovi ‘super veicoli’ e ricordiamo che per iscriversi c’è tempo fino al 23 novembre, chiamando il nostro presidente Eros al 331.7867490".