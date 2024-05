Dario Hubner sarà ospite a "Giocando col Lisippo"

Storia dell’arte e storia dello sport: ci sono similitudini lungo questi duemila anni? Un campione del calcio come Dario Hubner, che oltre alla Serie A ha vestito la maglia granata negli gloriosi dell’Alma Juventus Fano sarà ospite a Fano nell’ambito del torneo "Giocando col Lisippo" riservato ai mini calciatori classe 2012. L’associazione "Carissimi 2016" sta preparando la 5a edizione del Torneo di calcio giovanile "Giocando col Lisippo" che avrà luogo dal 27 maggio al 1° giugno al campo sportivo di Gimarra e che vedrà la partecipazione di squadre della categoria Esordienti 2012. Proprio in concomitanza con il torneo l’ex Cesena, Brescia, Piacenza, Perugia, Dario Hubner sarà di nuovo a Fano per prendere parte all’incontro sul tema "Similitudini tra arte e sport" insieme al docente di storia dell’arte, nonché candidato sindaco Stefano Marchegiani martedì 28 maggio alle 18,00 al centro civico di Gimarra. Per l’associazione "Carissimi 2016" si tratta di un grande evento che nobilita un torneo al quale partecipano Aurora Jesi, Jesina, Real Metauro, Vallefoglia, Vigor Senigallia, Della Rovere, Sant’Orso e Csi Delfino, che farà seguito al quadrangolare femminile "Calcio in rosa" allestito in attesa dell’appuntamento col Giro d’Italia a Fano. La Figc inoltre ha riconosciuto la Scuola Calcio dei Carissimi di 1° livello e ciò rappresenta motivo di grande soddisfazione per il presidente Massimo Giuliani e per tutto il consiglio direttivo. "La nostra Associazione – ha detto Giuliani - ha ricevuto la gradita certificazione che è frutto dell’ottimo lavoro e dell’impegno di tante persone, tecnici, dirigenti e collaboratori vari".