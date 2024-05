Domani è la festa del patrono. Scuole chiuse e fuochi d’artificio

Terre Roveresche festeggerà domani il Patrono San Pasquale Baylon. Il programma di celebrazioni redatto dalla Parrocchia dei Santi Giorgio e Pasquale si terrà come tradizione nella storica chiesa dedicata al Santo ubicata del municipio di San Giorgio, e culminerà nel pomeriggio con la Messa delle 16,30 presieduta dal vescovo Andreozzi e la successiva processione. Al mattino saranno tre le celebrazioni eucaristiche officiate dal parroco monsignor Giacomo Mura: alle 8, alle 9,30 e alle 11 e altre due si svolgeranno in serata: alle 18,30 e alle 20,30. Alle 22 la conclusione della festa con uno spettacolo pirotecnico. In occasione della ricorrenza, gli uffici comunali resteranno chiusi, così come quelli postali, mentre saranno aperti fino alle 12 gli sportelli bancari.

Chiuse le scuole: infanzia, primaria e secondaria di primo grado; unica eccezione l’asilo nido comunale, che funzionerà fino alle 12,30. La figura di San Pasquale Baylon - religioso spagnolo dell’ordine dei frati minori alcantarini vissuto dal 1540 al 1592, proclamato santo da Papa Alessandro VIII nel 1690 e venerato come protettore delle donne, dei cuochi e dei pastori - è molto amata in tutto il comprensorio e sono sempre migliaia i fedeli che nel corso della giornata del 17 si recano all’antico convento per pregare di fronte alla sua statua lignea risalente ai primi del ‘700. Il tutto, in un clima di gioioso senso di comunità allietato dalla banda musicale ‘Garavini’ e dalla presenza di un mercatino con giochi e specialità locali.

s.fr.