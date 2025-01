E’ morto Renzoni, una vita in politica. Fano è in lutto

E’ morto Angelo Renzoni (foto). La sua perdita colpisce la città intera dove era molto conosciuto e stimato, anche per il suo lungo impegno politico. Geologo, insegnante di matematica alle scuole medie, libero professionista, 77 anni, Angelo Renzoni aveva alle spalle una lunga militanza politica, prima nella Dc, poi nei Popolari e nella Margherita e infine nel Partito democratico. Aveva ricoperto il ruolo di assessore negli anni 90-95 con le giunte anomale (perchè per la prima volta governavano insieme Pci-Dc con il Psi all’opposzione) dei sindaci Francesco Baldarelli e Giuliano Giuliani. Per Renzoni la politica è sempre stata una grande passione ed è rimasto fino all’ultimo negli organismi dirigenti del Pd di Fano, stimato da tutti. Nel partito come tra le forze politiche d’opposizione gli riconoscevano equilibrio e disponibilità a dare buoni consigli. Se n’è andato nella sua abitazione, nel primo pomeriggio di ieri dopo una lunga malattia che negli ultimi mesi lo aveva costretto a casa. "Una perdita personale profonda – lo ricorda l’amico e compagno di battaglie politiche Renato Claudio Minardi – ci legava una lunga e solida amicizia. La sua scomparsa è una grande perdita dal punto di vista personale e politico". Renzoni lascia un figlio e la moglie Teresa.