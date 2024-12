Fano Calcio, vittoria inutile. Ma i gialli contano eccome

Dopo il match vittorioso (3-0) di venerdì sera, il Fano ha ripreso l’altro ieri ad allenarsi in vista del prossimo scontro in programma al "Mancini" sabato 7 dicembre contro la Nuova Bedosti di Pesaro. La vittoria in notturna a Corinaldo, anche se inutile ai fini della classifica per la promozione, rischia di pesare dal punto di vista sportivo per via delle ammonizioni rimediate dai giocatori granata più importanti. Venerdì sera, a finire sul cartellino dell’arbitro Fossati di Ancona, sono stati infatti Nodari, Gueye e Omiccioli, con quest’ultimo che ha rimediato il giallo a pochi secondi dal fischio finale, e la cosa rischia di mettere nei guai mister Luca Spendolini. "Sia Omiccioli che Gueye – dice il tecnico fanese – sono già arrivati alla terza ammonizione e siccome sono giocatori importanti per questa squadra non vorrei che fossero squalificati proprio quando più avanti saremo chiamati ad affrontare le avversarie più agguerrite del girone". Alla quinta ammonizione, infatti, scatta la giornata di squalifica e il Fano Calcio deve ancora affrontare le tre squadre dimostratesi più forti del girone come Real Metauro 2018, Novilara Calcio e Tre Ponti. E il fatto di aver giocato nell’ultima giornata contro il Corinaldo, che non fa classifica, ha visto il Fano Calcio raggiunto in vetta proprio dal Real Metauro a 24 punti.

Risultati 9a giornata Girone B: Corinaldo B-Fano 0-3, Real Porto Senigallia-Babbucce Tavullia 2-1, Nuova Bedosti Pesaro-Olimpia Juventu Falconara 0-2, Real Casebruciate Montemarciano-Virtus Castelvecchio 3-0, Real Vallone Senigallia-Casa 33 Pesaro 2-0, Marottese Arcobaleno B-Novilara Calcio 0-3, Marotta Maroso Mondolfo-Real Metauro 0-6. Riposava Tre Ponti.

Classifica: Fano Calcio e Real Metauro 24 punti, Novilara 21, Tre Ponti, Olimpia Juventu, Real Casebruciate 15, Real Vallone, Real Porto Senigallia 11, Babbucce 10, Marotta Maroso Mondolfo 7, Marottese Arcobaleno 3, Virtus Castelvecchio, Nuova Bedosti, Casa 33 1. Fuori classifica: Corinaldo B 15.