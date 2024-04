’Fano jazz day’ finisce nel programma Unesco

"Fano jazz day", il concerto di questa mattina, alle 10, in piazza Amiani, organizzato dall’associazione "Fano Jazz" è stato inserito, per il secondo anno consecutivo, nel programma dell’Unesco, che proprio oggi celebra in tutto il mondo l’International Jazz Day. "Per la nostra associazione, che quest’anno compie trent’anni, – commenta la presidente Sonia Caselli e il vice presidente Ippolito Lamedica – è un grande vanto e un meritato traguardo. Tutta la nostra attività sociale (rivolta specialmente ai giovani con Jam session periodiche durante tutto l’anno e tante altre attività sociali e culturali) rimarca il fatto che il jazz non è solo uno stile musicale, un linguaggio, ma è una cultura nel cui background si trovano le radici dell’inclusione, del rispetto, della tolleranza". an. mar.