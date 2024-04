Fano, si asfaltano viale Gramsci e via XII Settembre: disagi e deviazioni

Fano (Pesaro e Urbino) 5 aprile 2024 - Lavori e disagi lungo la statale, da questa sera e per tutta la notte. Il Comune di Fano informa infatti che nella serata di venerdì 5 aprile, dalle ore 21 fino alle ore 7 di sabato 6 aprile, si svolgeranno i lavori di manutenzione e rifacimento del manto stradale in viale Gramsci e in via XII Settembre. A seguito dei lavori il transito sulle due strade sarà garantito nella direzione da Pesaro verso Ancona. Per i veicoli provenienti da sud in direzione Pesaro si consiglia il transito su via Vittorio Veneto o con deviazione verso mare (viale Ruggeri o viale Adriatico).