‘Festa dei tajulin sa la fava’. Appuntamento nel week end

Sabato e domenica a Mondolfo si svolgerà la tradizionale ‘Festa dei tajulin sa la fava’, che in questa edizione 2024 farà segnare due importanti novità. L’organizzazione è affidata alla Pro Loco ‘Tre Colli’ con i promotori originari e la location, pur mantenendo le sue radici a San Sebastiano, si sposterà nell’area verde tra via Nuvolari e via Meroni. In entrambe le giornate, a partire dalle 18,30, funzioneranno stand gastronomici, spazi musicali e giochi.

Oltre 60 le persone impegnate, tra cui 20 volontarie e volontari che si occuperanno esclusivamente di ‘stendere’ i tagliolini, veri protagonisti della kermesse, riconosciuti come piatto tipico regionale con la denominazione ‘tajulin sa la fava alla mondolfese’. Una pietanza che nel rispetto della ricetta originale prevede un impasto steso a mano composto da uova, il 60% di farina di grano duro e il 40% di farina di fave. Oltre al piatto clou, potranno essere gustate altre prelibatezze appartenenti alla tradizione gastronomica locale e a base di fava, che è un alimento importante per quest’area. I braccianti agricoli della zona di San Sebastiano e dell’agro mondolfese, infatti, ricevevano come ‘mercede’ per il loro lavoro una certa quantità di questo legume o dei piccoli appezzamenti di terreno da coltivare. "Riscoprire e valorizzare i piatti tipici – dicono gli organizzatori - è intraprendere un percorso culturale e identitario".

s.fr.