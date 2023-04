Grande festa a 'Fano 2', il parco giochi si rifà il look con tante manine colorate

Fano (Pesaro e Urbino), 29 aprile 2023 - Qualche goccia dal cielo non ha rovinato la festa, nel quartiere di Fano 2. Una festa di pace, solidarietà e unità. E' stato inaugurato questo pomeriggio alle 16 con un momento conviviale a cui hanno partecipato circa 200 persone (grandi e piccini) l'intervento di riqualificazione realizzato nel parco principale. Uno spazio tirato a lucido e “ridisegnato” dai ragazzi e le ragazze degli Scout Agesci e il centro ricreativo Fontanelle, che hanno dipinto i muretti, risistemato le sedute, realizzato un murales con i colori e l'arcobaleno della pace invitando tutti i presenti a completamento l'opera d'arte ponendo l'impronta della propria mano.

“Un'impronta di pace”, ha sottolineato l'assessora al Decoro Barbara Brunori che ha idealmente abbracciato la famiglia di un ragazzo del quartiere ma di origine marocchina, un giovane di appena 20 anni morto pochi giorni fa a causa di una brutta malattia. I ragazzi del quartiere l'hanno voluto ricordare con un mazzo di fiori e un piccolo spazio a lui dedicato nel murales: la scritta “Biggie LeVrai 21/03/2003 26/04/2023” contornata da mani colorate conosciute e sconosciute, tra le quali anche quella del primo cittadino Massimo Seri e degli assessori Brunori, Tinti, Lucarelli a nome di tutta una città che lo piange. Nella piazza Capuana attigua, quella vicino alla chiesa, è stata smantellata la fontana che da tempo non era più funzionante e che versava in uno stato di degrado. "Abbiamo rimosso l'impianto idraulico – spiega Brunori – per poi rimuovere il mosaico degradato e procedere alla sua bonifica. Abbiamo reso l'area gradevole ed esteticamente piacevole con nuove essenze arboree e floreali che danno un tocco di freschezza, insieme alla presenza dell'impianto d'irrigazione. Rafforzato anche il senso di comunità grazie a nuovi arredi con sedute moderne, panchine, tavoli e cestini. Arredi anche nel parco limitrofo con le nuove sedute di cemento a base di legno listellare.