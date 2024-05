Impiegato con la coca in auto. Intercettato dai carabinieri

Arrotondava lo stipendio e spezzava la routine dell’ufficio dedicandosi ad un’attività illecita. Un insospettabile impiegato finito in manette per spaccio, un etto di cocaina, colto in flagrante dai militari dell’arma. Nei guai è finito un 34enne residente in provincia di Ancona che è stato arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Pesaro. Per lui sono scattate le manette mercoledì scorso mentre si trovava a Fano. I militari lo hanno intercettato mentre era a bordo della propria auto, nel corso di un’attività antidroga mirata. Alla vista dei militari il giovane ha tentato di disfarsi della droga che aveva con sé, un etto di cocaina contenuta in un unico involucro in cellophane. Questo tuttavia non è servito a depistare i militari che hanno recuperato la sostanza e arrestato l’uomo. La richiesta di convalida dell’arresto è prevista per oggi. Il 34enne aveva cercato di disfarsi della droga lanciandola dal finestrino della propria auto: l’ipotesi degli inquirenti, e su questo aspetto i militari stanno indagando, è che la cocaina sarebbe stata appena acquistata a Fano con il proposito di essere rivenduta frazionata in dosi. Dall’arresto dell’uomo è scaturita anche la necessità di effettuare ulteriori verifiche. Una successiva perquisizione nell’abitazione anconetana del 34enne, infatti, ha fatto emergere ulteriori tracce compatibili con la seconda attività dell’impiegato come, ad esempio, un bilancino di precisione.

