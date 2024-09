Fu inghiottito dalla piena. Una messa in ricordo di Mattia

Una messa in ricordo del piccolo Mattia Luconi (foto). Verrà celebrata domani alle 18,30 nella Basilica di San Lorenzo in Campo, a due anni esatti dal ritrovamento del suo corpicino, portato via dalla furia del torrente Fenella la sera del 15 settembre 2022. Erano passate da poco le 20 e il bimbo, di 8 anni, era in macchina con la mamma Silvia in direzione San Pietro di Arcevia, dove abita la nonna. In località Ripalta, poco prima del ponte sul torrente (che confluisce nel fiume Nevola), comincia l’incubo. L’acqua invade la strada, solleva l’auto e la trascina via, fino a mandarla a sbattere contro un grosso albero. La botta è forte e la Mercedes Classe A si capovolge riempiendosi d’acqua. Silvia riesce ad abbracciare il figlio e a portarlo fuori dall’abitacolo passando da un finestrino. Entrambi sono sommersi: la mamma tiene le manine di Mattia con tutta la forza che ha, ma un’ondata glielo strappa. La donna viene trovata due ore dopo, stremata, su un rialzo a bordo del torrente. Del piccolo, invece, nessuna traccia finché, 8 giorni più tardi, il suo corpicino è rinvenuto a 13 chilometri di distanza.