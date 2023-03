Galleria della Guinza, In Umbria siamo ancora all'anno zero

Cagli, 23 marzo 2023 – In seguito ai due convegni dei giorni scorsi, a Cagli organizzato dall’Udc e a Gubbio dall’emittente TRG locale, sulla viabilità verso l’Umbria attraverso il valico della Contessa e l’annuncio dei sindaci di Fano e Gubbio per un incontro prima di Pasqua per avviare strategie comuni, ci siamo recati a verificare lo stato dell’uscita della galleria della Guinza in territorio umbro.

Ai piedi della Guinza abita un ex dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cagli e in seguito di Città di Castello, Piero Pagnetti, il quale ci ha accompagnato risalendo dalla valle del Tevere per dieci chilometri in una strada di soli tre metri fino all’uscita della galleria proveniente da Mercatello. Abbiamo documentato con un video la zona, molto isolata, in una piccola valle stretta e a tratti impervia dove occorreranno altri viadotti e gallerie per scendere nella valle del Tevere e collegarsi alla Superstrada verso Arezzo.