Gioco d’azzardo. Un incontro

Stasera alle 21 alla biblioteca comunale ‘Sebastiano Dominici’, a San Michele al Fiume, si terrà un incontro sul gioco d’azzardo, che oltre a rappresentare un forte rischio clinico e sociale è una delle nuove forme di arricchimento delle criminalità organizzate. L’appuntamento, organizzato dal gruppo ‘Fuortiempo’, vedrà la partecipazione di Alessandra Alessandrini della cooperativa sociale ‘Polo 9’. "L’incontro – evidenziano i promotori – sarà anche l’occasione per trattare del quadro politico e sociale nel quale, in questi anni, il fenomeno si è espanso fortemente, rendendo molte persone dipendenti dal gioco e mettendo in difficoltà economica tante famiglie". L’iniziativa rientra nel cartellone della ‘Primavera della legalità’.