Paura a Fossombrone, auto si incendia all’improvviso: salvo il conducente

Fossombrone (Pesaro), 25 agosto 2023 – Stamattina, era poco prima di mezzogiorno, alla seconda rotatoria delle Mosse, a Fossombrone, quella con la chiesetta in mezzo, per cause in corso di accertamento è andata a fuoco una Citroen C3 alla cui guida c’era un automobilista di Fano.

Per fortuna il guidatore s’è accorto per tempo che c’era qualcosa che non andava, forse ha visto del fumo salire dal vano motore, e si è messo in salvo fermando la macchina lì dove si trovava, ovvero proprio sulla rotatoria. Per lui nessuna conseguenza dall’incendio della macchina, se non ovviamente un grande spavento, la vettura invece è ridotta a un rottame annerito.

La chiamata ai vigili del fuoco di Cagli è arrivata alle 12,03 e sul posto, circa una mezz’ora dopo, sono intervenute due autopompe, cinque uomini in tutto. L’incendio è stato domato in pochi minuti.

Circa le cause, al momento l’ipotesi più probabile è un guasto all’impianto elettrico della macchina.