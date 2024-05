La ricetta dei ’Civici Fano’: "Serve la prevenzione"

"Fatti e non demagogia". Queste le parole d’ordine dei Civici Fano che, mercoledì pomeriggio, al Pino Bar, hanno presentato la loro lista di 24 candidati al consiglio comunale a sostegno dell’aspirante sindaco di centrodestra Luca Serfilippi. Sicurezza, integrazione basata sul lavoro, rispetto delle regole e lotta alla burocrazia: questi alcuni dei temi per i quali si batterà lista, che ha tra le sue fila diversi esponenti delle forze dell’ordine. "Rispetto a più di vent’anni fa quando io sono arrivata a Fano – ha spiegato Loredana Maghernino sostituto commissario di Polizia penitenziaria – Fano è oggettivamente meno sicura. Allora si potevano lasciare le auto aperte, le chiavi alla porta di casa e si poteva girare di notte in sicurezza, oggi tutto questo non è più possibile. Benissimo la video sorveglianza e l’illuminazione, ma forse la Polizia locale dovrebbe dedicare meno tempo alle multe e più al controllo del territorio. La sicurezza non è solo repressione, ma serve la prevenzione attraverso la costituzione di tavoli di lavoro a cui siedano più soggetti: dalla magistratura ai servizi sociali agli psicologi".

"Noi siamo il nuovo che avanza – ha aggiunto il capolista Kristian Forti – capaci di proporre soluzioni possibili ai problemi della città". Al loro fianco Serfilippi al quale il leader dei Civici, il consigliere regionale Giacomo Rossi, ha rinnovato stima e sostegno: "Luca è una persona corretta e preparata, noi lo abbiamo appoggiato fin dall’inizio". "Civici Fano – ha proseguito Rossi – non è un’espressione elettoralistica come altre liste del centrosinistra ma fa parte di un movimento strutturato territorialmente, che va oltre Fano e che ha alle spalle Civici Marche (rappresentata in Regione proprio da consigliere Rossi ndr). I nostri candidati sono espressione di tutta la società civile e ben radicati nei quartieri". Spazio anche ai giovani con Asia Napolitano, 22 anni, studentessa di medicina che ha posto l’accenno "sul potenziale di Fano per assicurare il divertimento serale ai giovani" ma che ha anche richiamato l’attenzione "sulle patologie nascoste e sulle difficoltà di ottenere diagnosi in tempi brevi".

