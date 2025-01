La “Trappola per Topi“, giallo senza sconti

Un’esperienza che unisce mistero, tensione e grande talento artistico, promettendo di affascinare il pubblico fanese. Il Teatro della Fortuna si prepara infatti ad accogliere uno degli spettacoli più amati e longevi, un giallo che ha fatto la storia: “Trappola per Topi“ di Agatha Christie, che debuttò a Londra nel 1952 ed ora arriva a Fano (dal 17 al 19) nell’adattamento italiano di Giorgio Gallione, che ne cura la regìa, portando sul palco un cast di talento tra cui spiccano Ettore Bassi e Claudia Campagnola, protagonisti di una rappresentazione che unisce suspense e ironia tra mistero e intrattenimento.

“Trappola per Topi“ è il giallo teatrale per eccellenza, celebre per la sua trama avvincente, ricca di colpi di scena e personaggi ambigui. Ma anche per il finale che lascia senza fiato. Ambientato in una pensione isolata dalla neve, lo spettacolo racconta le vicende di un gruppo di personaggi bloccati insieme, mentre si indaga su un omicidio misterioso. Ogni personaggio nasconde un segreto, e lo spettatore è chiamato a scoprire chi sia il colpevole.

Nelle sue note di regìa Gallione ci spiega la sua visione, descrivendo il suo approccio a questa opera intramontabile. "Nonostante l’ambientazione d’epoca e tipicamente British," spiega Gallione, "il racconto e la trama possono essere vissuti come contemporanei, senza obbligatoriamente appoggiarsi sul già visto".

In poche parole pur rispettando l’atmosfera d’epoca e l’ambientazione tipicamente britannica, Gallione ha voluto evitare rappresentazioni stereotipate; secondo il regista, infatti, il vero fascino dello spettacolo risiede nei conflitti e nei segreti interiori dei personaggi.

La scenografia, firmata da Luigi Ferrigno, contribuisce a restituire un tempo universale distinguendosi per la capacità di creare l’atmosfera, con elementi come un grande albero scenico e corna di cervo sulle pareti, che conferiscono all’ambiente una qualità simbolica. Il talento degli interpreti fa il resto rendendo questa produzione particolarmente coinvolgente. Claudia Campagnola, apprezzata per la sua capacità di dare profondità a personaggi complessi, affianca Ettore Bassi, uno dei volti più noti, versatili e amati del panorama teatrale e televisivo italiano, che conferisce spessore e carisma alla narrazione. I biglietti vanno dai 10 ai 25 euro.

Il botteghino è aperto da ieri a sabato, dalle 17,30 alle 19,30. Nei giorni di mercato, anche dalle 10,30 alle 12,30. Inoltre, la compagnia incontrerà il pubblico sabato 18 alle 18, con ingresso libero, un’opportunità imperdibile per gli appassionati di teatro e per chi vuole conoscere meglio i protagonisti di questa affascinante produzione.

Tiziana Petrelli