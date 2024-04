L’appello di Manoni:: "A Tivoli vietato fallire. Dobbiamo fare risultato"

Se non siamo alla "partita della vita" poco ci manca, perché il campionato corre veloce verso la fine e le occasioni per l’Alma di tirarsi fuori dalla zona retrocessione diventano sempre di meno.

E quella di oggi a Tivoli è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. "Il tempo è sempre meno – dice mister Manolo Manoni – ma noi dobbiamo guardare partita per partita e la partita più importante è sicuramente quella di oggi a Tivoli, dove dovremo fare una grossa prestazione per ottenere un grande risultato. Ma soprattutto oggi ci vuole una grossa unione d’intenti". Perché il risultato è uno solo, la vittoria.

"Il Fano ha voglia di fare risultato a tutti i costi, mettendo tutto quello che ha dentro – ha continuato il tecnico dei granata – abbiamo usato le festività per staccare mentalmente e ricaricare la spina. È stata una settimana molto positiva sotto tanti punti di vista. La squadra si è preparate bene sia dal punto di vista fisico che mentale con l’unico obiettivo di portare a casa punti pesanti". Tivoli Calcio permettendo.

"Il Tivoli è un avversario che ha le stesse nostre problematiche di classifica, per cui cercherà di vendere cara la pelle e farà di tutto per renderci la strada ancora più tortuosa, ma noi dobbiamo guardare solo a noi stessi".

A parte le note assenze di Tomassini e Kalombo, mister Manoni ha a disposizione tutto l’organico per cui potrà scegliere tra diverse soluzioni, senza rinunciare al solito 4-3-3.

Infine sulle polemiche riguardo alla partenza domenica mattina il presidente Guida ha detto che "abbiamo analizzato il viaggio e deciso di partire alle 7,45, pranzare al ristorante alle 11,45 e arrivare allo stadio alle 13,30 quando si gioca alle 15. Per cui nonostante possa condividere alcune critiche, questa non riesco a comprenderla. Leggo tanti commenti, ma non vedo facce nuove in Curva a parte i biglietti regalati ai giovani dalla società. Quindi non so di chi sia il merito. Credo che queste polemiche inutili non facciano altro che destabilizzare l’ambiente granata, non certamente se il presidente prenda o non l’albergo o scelga questo o quel ristorante. Quando si parla di amore e io sono innamorato di questi colori, perché ho comprato la società, si parla anche di aiuti, ma io non ne vedo.

Si fanno solo critiche da parte di pochi perché fortunatamente la moltitudine ama davvero questa squadra".

Così in campo, stadio "Olindo Galli", ore 15,00

Tivoli 1919 (4-3-3): Zappalà; Iurgens, Ruiz, Valentini, Di Emma; Fatati, Pellegrini, Spirito; Grossi, Camilli, Maurizi. A disp. Simeoni, Panaioli, Arcieri, Recchiuti, Montesi, De Marco, Rossetti, Vestenicky, Labrozzi

All. Cioci.

Alma Juve Fano (4-3-3): Guerrieri; Pensalfini, Mancini, Dubaz, Riggioni; Roberti, Urbinati, Allegrucci; Zanni, Padovani, Coulibaly. A disp. Piersanti, Saponaro, Antonioni, Gonzalez, Brunetti, Serges, Malshi, Antonioni, Pierfederici.

All. Manoni.

Arbitro: Andrea Bortolussi di Nichelino, assistenti Mauro Ottobretti di Foligno e Gianluca Stella di Grosseto.