"Le auto all’ex Convitto sono il primo passo"

"L’estensione della pedonalizzazione del centro storico è un obiettivo a lungo termine che, insieme al rilancio economico della città, può contrastare la desertificazione ma nell’immediato non è una soluzione". La lista civica del sindaco, Fano Cambia Passo, replica all’opposizione e in particolare a Fano Cresce, critica sul parcheggio dell’ex Vittoria Colonna. Per Fano Cambia Passo va tenuta in considerazione "sia l’esigenza dei residenti sia di coloro che hanno attività commerciali. Come si è fatto aprendo il parcheggio del Vittoria Colonna, noi crediamo che la priorità sia un piano parcheggi, con sosta gratuita a tempo, per decongestionare il traffico nel centro storico. Poi ci si dovrà concentrare sulla realizzazione di accessi controllati nelle Ztl esistenti". Quanto a via Cavour e al parcheggio lungo tale strada "ai cittadini – aggiungono – va chiesto maggior senso civico, non possono pretendere di arrivare con l’auto fin sotto il negozio, devono sfruttare il più possibile i parcheggi esistenti. E comunque l’Amministrazione deve trovare soluzioni per eliminare la sosta delle auto sul lato sinistro della carreggiata, dove vige il divieto di sosta, e mettere in sicurezza pedoni e ciclisti". Il capogruppo di Fano Cambia Passo, Luigi Scopelliti, ricorda che "il Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) che doveva essere la risposta della precedente amministrazione ai problemi di traffico e parcheggi, non ha mai trovato applicazione, mentre l’attuale giunta, in 8 mesi, ha messo in campo il Put (Piano urbano del traffico) che mira a realizzare entro l’anno, mentre sta progettando un nuovo piano parcheggi".

An. Mar.