"Lido, non si abbassi la guardia"

Esasperati da "schiamazzi e urla davanti alle abitazioni". Dopo il comitato dei genitori con figli minorenni anche i residenti del Lido esprimono preoccupazione per il ritorno, sabato scorso, dopo due week-end di calma, di gruppi di ‘giovani alterati’ che fino a tarda sera hanno ‘occupato’ le vie del quartiere. "Ho avuto l’impressione – racconta un residente – che i ragazzi volessero verificare se la zona era ancora oggetto di controlli da parte delle forze dell’ordine". In realtà sabato sera i controlli ci sono stati sia da parte dei carabinieri sia della Polizia locale anche se le pattuglie non possono stare fisse in un quartiere. "Al mattino le vie – prosegue il residente – erano decisamente sporche, con rifiuti, bottiglie e deiezioni umane (vomito e urina)". Il dato positivo è che non ci sono stati vandalismi o danneggiamenti. Quello che chiedono i residenti alle forze dell’ordine e all’amministrazione è "di non abbassare la guardia".