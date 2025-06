Gaza e il genocidio in un volume

Venerdì alle 21,30 il centro civico di Villanova ospiterà la presentazione del libro ‘Contro il sionismo reale – diario dell’infamia genocidiaria del XXI secolo’. Mezz’ora prima davanti alla location dell’evento ci si ritroverà per accendere una candela. Ad accompagnare il gesto un canto per Gaza e contro il genocidio, a cura di Frida Neri. Alle 21,30, poi, come detto, l’incontro per la presentazione del libro di Pino Cabras, che interverrà in collegamento web. La serata sarà condotta da Cristian Bellucci dell’associazione LiberaMente e dall’analista geopolitico Simone Santini.