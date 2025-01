L’intelligenza artificiale in cantiere

"La sicurezza nei cantieri edili grazie alla AI e focus sulla prevenzione delle cadute dall’alto". Sono i temi dell’incontro di domani, alle 17, al Tag Hotel, del seminario formativo promosso da Edilart Marche. L’evento prevede la presenza di tre relatori: Emanuele Frontoni di Unimc e co-direttore di Vrai (Vision robotics and artificial intelligence lab) che affronterà il tema "Consapevolezza e applicazioni del settore dell’edilizia". Quindi la parola passerà a Juan Carlo Horna, ceo di Robots of Italy, che si occuperà di "Innovazione AI per la sicurezza e il controllo nei cantieri". A chiudere sarà Matteo Petrini, innovation manager che approfondirà il tema "Gestione Digitale del cantiere: come tenere sotto controllo tutte le informazioni e le attività dell’impresa edile". Il Focus sarà, invece, a cura di Antonio Crespi, tecnico della prevenzione e referente dell’Ast provinciale per il Piano regionale di prevenzione sui rischi presenti in cantiere. L’incontro di domani fa parte del ciclo di seminari organizzato da Edilart Marche e Scuola edile delle Marche, sul tema "Nuovi scenari per la sicurezza nei cantieri edili" dedicato al mondo dell’edilizia. L’obiettivo è diffondere la cultura della sicurezza e delle tecnologie per garantire sicurezza nei cantieri.