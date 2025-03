’L’isola tra le selve’, i versi di Piersanti a Fano

La poesia di Umberto Piersanti approda a Fano con L’isola tra le selve. Poesie scelte 1967-2024 (Marcos y Marcos, 2025), la nuova antologia che raccoglie oltre cinquant’anni di versi. Giovedì 20 marzo alle ore 17, alla Mediateca Montanari, il poeta sarà ospite dell’Università dei Saperi "G. Grimaldi" per un incontro che cade alla vigilia della Giornata Mondiale della Poesia. Piersanti dialogherà con Marco Ferri e Dino Zacchilli in un confronto che attraverserà la sua opera, tra memorie personali e grandi cambiamenti storici e sociali. Nei suoi versi, il mondo contadino che si dissolve, le trasformazioni dell’Italia, l’amore e il dolore si intrecciano con una profonda e inalterata passione per la natura e la vita. Poeta tra i più importanti del nostro tempo, Umberto Piersanti ha dedicato la sua carriera alla letteratura, pubblicando poesie dal 1967 e ricevendo prestigiosi riconoscimenti. Le sue opere, tradotte in diversi paesi, spaziano dalla poesia al romanzo, fino al cinema e alla critica letteraria. Dal 2016 presiede il Centro Mondiale della Poesia di Recanati. Il libro sarà disponibile per l’acquisto in sala grazie alla collaborazione della Libreria Mondadori.