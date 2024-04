"Lo stadio è fatiscente". E intanto occhio al Tivoli

Il Tivoli ha annunciato proprio nella giornata di giovedì il nuovo staff tecnico: dopo la scelta interna del duo Mazzarani e Berti, la prima squadra è stata affidata ad un team composto da mister Franco Cioci, allenatore in seconda Giampaolo De Luca, ex bomber tiburtino, e Simone Rossi collaboratore tecnico. Le altre figure dell’area tecnica ossia il preparatore atletico, dei portieri ed il match analyst, rimangono invariate. L’Alma Juventus Fano troverà quindi una compagine che potrebbe essere galvanizzata dal nuovo tecnico, ma Urbinati e compagni come sempre daranno il massimo in campo per portare a casa la vittoria che aiuterebbe a risalire la classifica e disputare così i playout. "I playout sono per importanti per due motivi – spiega il presidente Salvatore Guida -: il primo, perché ti giochi la partita e puoi sperare in un risultato positivo, partendo chiaramente da una posizione di classifica non favorevole. Se così invece non fosse, ci darebbe comunque accesso alla domanda di ripescaggio. La cosa che conta è non allontanarsi dalla sest’ultima, quindi rimanere alla distanza massima di meno sette per potersela giocare alla lotteria degli spareggi".

Il patron granata vuole però togliersi un sassolino sulle infrastrutture sportive, con una stoccata all’amministrazione attuale, dimostrando di guardare al futuro dell’Alma: "Mi aspettavo una vicinanza dell’amministrazione comunale diversa per quanto riguarda le infrastrutture, e non mi sembra di averla trovata vicina per quella che sono i miei intenti. Lo stadio ‘Mancini’ è sicuramente fatiscente, ed è un impianto che andava risistemato già nel tempo. Ci sono progetti fatti, pronti ad essere messi in opera, però io vedo lo stadio sempre nelle stesse condizioni. Abbiamo gli uffici della società che sono meno di un capanno degli attrezzi di una villetta in montagna, abbiamo due impianti di allenamento dove in uno dovrebbe giocarci anche l’Under 19 nazionale e dire che sono vergognosi è dire poco, sia nel manto erboso, sia nel terreno di gioco sia nella struttura che lo accompagna. Abbiamo spogliatoi nuovi, ma fino a qualche settimana fa se cadevano goccioline i nostri giocatori dovevano utilizzare i k-way anche mentre si cambiavano. Andrebbe rivisto ciò che è stato fatto per la prima società della città, perché èstato fatto veramente poco. Non entro nel merito delle risorse stanziate, ma da quando sono arrivato il mio grido di allarme è evidente, mi sono confrontato con l’amministrazione uscente e con tutti i candidai delle prossime elezioni e ognuno di loro ha fatto la propria promessa e ha dato il loro impegno".

Biglietti. I tagliandi per la gara tra Tivoli e Alma Juventus Fano in programma domenica 7 aprile allo stadio ‘Galli’ alle ore 15 saranno acquistabili online al sito www.tickegate.it

Lara Facchini