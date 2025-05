L’ultimo saluto a Pietro Sisti, insegnante e consigliere comunale

Un addio ricco di emozioni e ricordi per Pietro Sisti, insegnante e amministratori di Montegiorgio. Si è tenuto nella mattinata di ieri il funerale di Pietro Sisti, una persona molto conosciuta e apprezzata dall’intera comunità montegiorgese, che ha contribuito prima di tutto a formare e fra crescere tanti giovani della media Valtenna, oggi uomini e donna molti dei quali presenti alla funzione che si p svolta in chiesa. Pietro Sisti è stato insegnate di italiano e latino all’interno del Liceo scientifico di Montegiorgio, molti dei suoi ex studenti ricordano la profonda passione per la sua materia, tanto che riusciva a recitare la Divina Commedia di Dante a memoria, senza considerare che la sua vocazione di professore non era solo quella di insegnare nozioni, ma di far crescere persone, una persona ispirata da valori umani, dal grande cuore e umiltà. A questa sua dimensione, si aggiunge quella di persona impegnata nel mondi civile, infatti, aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale, assessore e sindaco di Montegiorgio, ma anche sempre mostrato grande attenzione e spirito di collaborazione con la parrocchia di Montegiorgio e la Confraternita della Misericordia.