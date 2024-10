Maltempo, allagamenti a Marotta (Pesaro). Si lavora per il ritorno alla normalità

Marotta (Pesaro), 20 ottobre 2024 – Strade come fiumi, scantinati allagati e decine di interventi da parte di vigili del fuoco e protezione civile per aiutare i cittadini alle prese con i garage semisommersi. Le piogge a tratti torrenziali di ieri hanno fatto finire nuovamente sott’acqua gran parte di Marotta nord. Una zona, questa, tristemente famosa per i danni e i disagi procurati dalle precipitazioni intense. E, in più, questa volta, ad andare in tilt è stata anche un’area ulteriore della cittadina balneare: quella attraversata dalla Strada Statale 424 della Valcesano, che nell’ultimo tratto di circa 500 metri prima di incrociare l’Adriatica 16 è stata ricoperta da acqua e fango per la tracimazione di un fosso che gli scorre parallelamente, e il fiume marrone prodottosi è arrivato fino alla grande rotatoria all’altezza di piazza Roma.

Una situazione di grande pericolosità che ha indotto la polizia locale del Comune di Mondolfo ha chiudere la circolazione anche sulla Statale 16 in corrispondenza della rotonda per circa due ore: dalle 12 alle 14 e a deviare il traffico su vie alternative. Nelle ore successive i divieti sono stati rimossi, ma occorreva comunque procedere con molta prudenza per lo strato di melma formatosi sull’asfalto, la cui pulizia è prevista per la giornata odierna. Nel popoloso quartiere di Marotta nord, già dalle 9 di ieri mattina molte strade erano piene d’acqua, in diversi segmenti anche 20, 25 centimetri, e alcune, come via Rizzo, sono state temporaneamente transennate. Tra le zone più colpite anche via Dalmazia, via Corfù, via Rovani, via Ferrari, via Nievo e limitrofe, e non è stata risparmiato neppure il tratto corrispondente della Statale 16, simile a un fiume in diversi punti. Chiuso per tutta la giornata il sottopasso Delle Rane, sempre a Marotta nord. Dalla metà del pomeriggio di ieri la situazione è andata migliorando un po’ dappertutto, ma si lavora ancora oggi per far fronte ai danni. Molti i cittadini esasperati che hanno sfogato la loro frustrazione sui principali canali social. L’unico aspetto positivo è che non risultano incidenti o feriti.