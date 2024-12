Margherita, dieci anni in mostra. Appello per il Centro residenziale

"Più siamo, più la nostra voce sarà ascoltata". I 10 anni del centro diurno Margherita, sono per la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano l’occasione per chiamare in causa la società civile sulla realizzazione del nuovo centro residenziale da 60 posti. In particolare il presidente Giorgio Gragnola si è rivolto agli enti del terzo settore: "Facciano la loro parte, ognuno può contribuire a comporre un pezzo del puzzle". Un invito "a farsi sentire" che Gragnola rivolge anche "ai familiari delle persone malate".

"Serve – afferma – che rappresentino con tutta la forza possibile l’esigenza di avere un centro residenziale". "Le famiglie possono essere il miglior interlocutore – ha aggiunto la vice presidente della cooperativa Labirinto Anna Di Gregorio – per raccontare l’esperienza vissuta. Il centro Margherita è aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30 per permettere ai familiari di ‘riprendere fiato’ e fare le cose normali della vita, come lavorare o fare la spesa, ma non è certo sufficiente per chi avrebbe bisogno di un’ospitalità residenziale. C’è chi arriva a rinunciare al ricovero ospedaliero perchè non sa dove lasciare la persona malata".

La Fondazione Cassa di Risparmio a metà ottobre ha consegnato al Comune il progetto del centro residenziale per malati di Alzheimer che dovrà sorgere a fianco del centro Margherita, realizzato dieci anni fa sempre dalla Fondazione. Il sindaco Luca Serfilippi, ricevuto il progetto, ha chiesto l’inserimento dei 60 posti per le demenze nel piano dei fabbisogni ed ora ha annunciato "aspettiamo l’autorizzazione".

La responsabile della struttura, Ilaria Giardini, ha spiegato che per celebrare il decennale del centro Margherita, la cooperativa Labirinto ha organizzato una mostra e un’esperienza sensoriale con foto, parole, immagini all’interno della struttura che nel corso dei dieci anni ha accolto almeno 400 persone e altrettante famiglie. La mostra, che s’inaugura domani alle 11, è aperta fino al 23 dicembre, dalle 10 alle 17.

an. mar.