Maxi sconto sull’asilo nido per i nuovi nati

Riduzione del 40% sulla retta dell’asilo nido per i ‘nuovi nati’, cioè i bambini venuti al mondo dopo il primo gennaio 2022. L’ha stabilita la giunta di Terre Roveresche per l’anno educativo 2024-2025 e andrà a beneficio delle famiglie residenti nel comune per i bambini che frequenteranno il centro per l’infanzia 6-36 mesi che si trova nel municipio di Barchi. Una struttura con 18 posti, aperta dal primo settembre al 31 luglio, gestita dalla cooperativa ‘La Macina’ attraverso lo staff composto dalla referente Ylenia Mancini e dalle educatrici Caterina Giovanelli, Federica Dieghi e Denise Saudelli.

Il sostanzioso sconto viene applicato sull’importo determinato in base all’Isee. Infatti, a fronte di una retta mensile base che è di 400 euro per il tempo parziale (dalle 7,30 alle 14; oppure dalle 11 alle 17,30) e di 450 per il tempo pieno (7,30-17,30), è prevista una compartecipazione del Comune del 20% per Isee fino a 9mila euro, del 15% per la fascia da 9.001 a 18mila, del 10% per quella da 18.001 a 25mila, e del 5% per quella da 25.001 a 33mila. Pertanto, una famiglia con Isee entro i 9mila euro e un bimbo nato dopo il primo gennaio 2022 pagherà per il tempo pieno 216 euro al mese anziché 450; e una della fascia Isee successiva (fino a 18mila) 229,5 euro. Va, inoltre, evidenziato che è prevista un’ulteriore riduzione del 20% per il secondo figlio che frequenta contemporaneamente il centro e una del 50% per il caso di assenza mensile superiore ai 10 giorni.

Le iscrizioni per l’anno educativo 2024-2025 sono già aperte e vanno fatte, così come le richieste di agevolazione tariffaria, cliccando alla voce ‘scuola’ della sezione ‘sportello comunale online’ del sito web dell’Ente. Sempre attraverso lo stesso percorso è possibile effettuare anche le domande per la refezione scolastica e il trasporto scolastico. Per informazioni sul servizio del centro per l’infanzia si può chiamare il numero 333.1659457, oppure scrivere all’indirizzo e-mail lisimacina@yahoo.it.