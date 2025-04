Maxi sequestro di 20 chili hashish in autostrada: arrestato un giovane trafficante

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 18 aprile 2025 - Una routine di controllo si è trasformata in un'importante operazione antidroga per la Polizia Stradale di Fano . Nel pomeriggio del 15 aprile, un equipaggio della sottosezione, durante un pattugliamento sull'autostrada A14 nel tratto pesarese, ha notato una Peugeot che viaggiava a velocità avanzata, con la targa in parte illeggibile.

Alla vista della pattuglia, il conducente ha immediatamente rallentato bruscamente, attirando l'attenzione degli agenti.I poliziotti, già sospettosi per l'improvviso cambiamento di velocità, hanno deciso di fermare il veicolo e dirigere il giovane all'Area di Servizio più vicina per un controllo.

Durante le verifiche, il nervosismo del conducente, già noto per precedenti reati legati al traffico di stupefacenti, ha spinto gli agenti a proseguire con un'ispezione più approfondita. Un'accurata perquisizione del bagagliaio ha portato alla scoperta di 200 panetti di hashish, accuratamente confezionati in cellophane sottovuoto. La sostanza, per un peso complessivo di oltre 20 kg, ha un valore stimato tra i 30.000 ei 35.000 euro.Il giovane, arrestato con l'accusa di traffico di droga, è stato trasferito nel carcere di Villa Fastiggi , dove rimarrà in attesa della convalida dell'arresto e del processo. La droga è stata sequestrata e posta sotto controllo.