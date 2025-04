Fermato in autostrada con 22 chili di hashish nel bagagliaio: arrestato un 24enne

Fano (Pesaro e Urbino) martedì 15 aprile 2025 - Viaggiava sull'autostrada A14 con oltre 22 chili di hashish nascosti nel bagagliaio dell'auto. A finire in manette è stato un giovane di 24 anni fermato dalla Polizia Stradale di Fano nel pomeriggio del 2 aprile scorso, durante un normale servizio di controllo. Il ragazzo, alla guida di una Volkswagen Polo bianca intestata a una ditta, era appena ripartito da un'area di servizio nelle vicinanze della città della Fortuna quando è stato sottoposto a un controllo. Fin da subito il giovane ha mostrato segni di nervosismo, risultando poco convincente sulle motivazioni del viaggio e sulla natura del suo incarico lavorativo. Un atteggiamento che ha spinto gli agenti a eseguire una verifica più approfondita. Nel portabagagli, nascosto dentro uno scatolone, sono stati così rinvenuti 217 panetti da 100 grammi ciascuno, avvolti in cellophane: si trattava di hashish, per un peso complessivo di circa 22 chilogrammi e un valore stimato sul mercato tra i 30 ei 35 mila euro. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato anche l'auto, due telefoni cellulari e circa 600 euro in contanti. Il giovane è stato arrestato e condotto nel carcere di Montacuto, in attesa di giudizio. La Polizia di Stato, in una nota, ribadisce che “l'attenzione per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti è sempre massima anche nell'ambito dei normali servizi di vigilanza stradale, specie sull'arteria autostradale dove vengono trasportati carichi rilevanti di stupefacenti”. ti.pe.