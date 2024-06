Mezza giunta di Seri resta fuori dal Consiglio

di Anna Marchetti

"Adesso si apre una diversa fase politica in un’area moderata e innovatrice". L’ex assessore al Turismo Etienn Lucarelli commenta così il dopo voto e la clamorosa esclusione sua e della collega Barbara Brunori dal consiglio comunale. Nonostante le preferenze personali (Lucarelli 474 e 421 quelle dell’ex assessore ai Lavori pubblici Brunori) per la loro lista Noi Civiche Fano (1246 voti) non è scattato il seggio in consiglio comunale. "Mi dispiace non tanto per me – commenta Lucarelli – quanto per le persone che ci hanno votato e che non saranno rappresentate in consiglio".

Quale sarà il futuro di Noi Civiche Fano?

"Noi continueremo a lavorare per una rinnovata proposta politica".

Massimo Seri alle Europee ha ottenuto 2008 preferenze portando Azione all’8,87%. Pensa che alla vostra lista civica sia mancato il suo aiuto?

"Non credo proprio, tra l’altro molte attività politiche le abbiamo fatte insieme al sindaco Seri. La verità è che ogni candidato riesce a coinvolgere un certo numero di persone per un certo progetto e non è detto che funzioni per un altro obiettivo".

E adesso che farete? Il centrosinistra rimarrà la vostra area di riferimento?

"Noi abbiamo un elettorato trasversale ma che apprezza le persone che si impegnano per la città su progetti concreti e seri: da lì ripartiremo".

Lei parla di concretezza e serietà, come Serfilippi. Le ripeto, il centrosinistra rimane il vostro riferimento politico?

"Direi che a questo punto c’è da chiedersi se esiste ancora un centrosinistra e se sia in grado di elaborare un progetto per il futuro. Al momento sappiamo che la proposta politica del centrosinistra non ha funzionato e che dobbiamo ripartire da un’analisi delle necessità dei cittadini. Serve un progetto nuovo, moderato, innovatore, che conquisti la fiducia dei cittadini perché credibile e sostenuto da quelle persone che come noi in questi anni si sono sempre messe in gioco".

"Questa non è la fine – è il saluto che Brunori ha rivolto, tramite i social, ai fanesi – ma soltanto un nuovo inizio. Oggi qualunque cosa io sogni d’intraprendere lo faccio con il sorriso... magari – dice la signora dei cento cantieri – realizzerò una nuova piazza nel giardino di casa".

Nessun rappresentante in consiglio comunale neppure per la lista F+Europa che si è fermata al 2,32% anche se l’ex assessore alla Cultura Cora Fattori ha avuto 390 preferenze. "E’ stata un’esperienza bellissima – ha scritto Fattori – che mi ha fatto crescere, ma è stato totalizzante. Un grande in bocca al Lupo a Luca Serfilippi".