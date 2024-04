Mondolfo pensa in grande. Nuovo direttivo alla Pro loco

Nuovo direttivo e calendario degli eventi già pronto per la vivace associazione Pro Loco ‘Tre Colli’ di Mondolfo, la quale va certamente ascritta tra le realtà di volontariato più propositive della Valcesano. Tra i 10 consiglieri che compongono il direttivo che rimarrà in carica fino al 2028 ben 7 facevano parte anche del gruppo che ha guidato l’associazione dal 2020 ad oggi. Si tratta di Eros Massi, che nell’ultimo quadriennio ha ricoperto il ruolo di presidente e con tutta probabilità si vedrà confermato l’incarico (le varie ‘mansioni’ saranno decise in seno al gruppo nei prossimi giorni), di Giancarlo Battistelli, di Elisa Curzi, Emanuele Falcinelli, Massimo Papolini, Anna Cingolani e Giulia Bocchini. A loro si sono aggiunti Walter Mogiani, Gianpiero Spallacci e Maurizio Artibani. Sono usciti, invece, Foster Barbarini, Andrea Barbarini e Fabio Battisti. "L’obiettivo per il prossimo quadriennio – evidenzia Papolini - al di là dei tanti impegni che ci attendono, è quello di rafforzare il nostro legame con le scuole, per coinvolgere i ragazzi nell’organizzazione di eventi a loro dedicati e continuare nella nostra collaborazione con le associazioni che hanno sede nel Comune di Mondolfo e nelle città vicine". Domenica prossima la Pro Loco ‘Tre Colli’ collaborerà con gli organizzatori dell’Half ColleMar-athon gestendo il punto di ritiro dei pettorali e i ristori lungo il percorso; dopodiché tutta l’attenzione sarà dedicata alla prima edizione della ‘Festa di tajulin sa la fava’, che andrà in scena l’11 e 12 maggio. Una kermesse enogastronomica incentrata sui ‘tajulin sa la fava alla mondolfese’, una specialità locale che dal 2019 è inserita nell’elenco dei piatti tipici regionali: una pasta all’uovo con 40% di farina di fave e il 60 di grano duro condita con un gustoso sugo rosso. Da segnalare, fra le varie iniziative inserite nel ricco calendario Pro Loco anche la serata di ricordi degli anni ’80 e ’90 ‘Come Eravamo’, in programma per il 31 agosto; e, naturalmente, ‘Il Natale più bello nel borgo più bello’, che quest’anno si terrà l’8, il 15 e il 22 dicembre.

Sandro Franceschetti