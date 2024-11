Montebello, 200 persone ogni week end: si va avanti fino a dicembre

Visitatori anche da Modena, dall’Umbria e da ogni parte della regione per ‘Pictures of you a Terre Roveresche’. L’evento espositivo allestito al Palazzo Ducale di Montebello con le foto di Henry Ruggeri scattate alle più grandi rockstar mondiali che prendono vita grazie all’intelligenza artificiale, sta riscuotendo un tale successo, con un pubblico di oltre 200 persone a weekend, che ne è stato previsto il prolungamento di due settimane. Anziché fino al 17 novembre rimarrà aperta fino a domenica primo dicembre, con la giornata conclusiva arricchita dalla presentazione del libro sul progetto e un DJ set. Il tutto, sempre a ingresso gratuito.

A decidere l’allungamento delle date è stato l’assessore alla cultura Claudio Patregnani, che ha curato l’organizzazione della rassegna: "Coniugare l’architettura rinascimentale con le nuove tecnologie è stata una scommessa vincente, una proposta innovativa che sta facendo registrare una grande partecipazione di pubblico, soprattutto tra i giovani, che apprezzano l’ardito accostamento tra passato e futuro. Nei tre fine settimana trascorsi, diverse centinaia di visitatori hanno affollato le sale del Palazzo Ducale, venuti appositamente a Montebello per vivere un’esperienza immersiva unica nel suo genere. L’evento è anche l’occasione per allargare la platea dei conoscitori di un luogo magico e prestigioso. Per me, e per tutta l’amministrazione è entusiasmante avere la conferma che questo magnifico ‘contenitore’ è, e sarà sempre più, la sede vocata alla divulgazione della cultura".

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco Antonio Sebastianelli: "Siamo lusingati del successo della mostra, che dà visibilità al Palazzo che fu residenza dal 1609 al 1632 di Lavinia Feltria Della Rovere e le cui stanze sono decorate dai preziosi stucchi di Federico Brandani. E accanto alla struttura rinascimentale i visitatori possono ammirare il borgo di Montebello, le cui mura si affacciano su un panorama naturale di rara bellezza". ‘Pictures Of You a Terre Roveresche’ propone gli scatti del fotografo di fama internazionale Henry Ruggeri ad alcuni dei più grandi protagonisti della scena mondiale rock (Bruce Springsteen, Lenny Kravitz, Sting, Madonna, Ac/Dc, Kiss…), che inquadrati col proprio smartphone consentono di visualizzare contenuti multimediali e coinvolgenti storytelling del compianto giornalista e scrittore Massimo Cotto. La mostra, nata da un progetto di Rebel House, è aperta il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 e, su prenotazione allo 0721.97424, anche in altre giornate e fasce orarie.