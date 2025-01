Nuova luce per la chiesa di Villa del Monte grazie al dono della azienda Pb

Una nuova ‘luce’ è ora disponibile per la storica chiesa di Villa del Monte, frazione di Terre Roveresche. Grazie al dono dell’azienda ‘PB’ e all’impegno della comunità locale, l’antico luogo di culto risalente all’11esimo secolo, che custodisce al suo interno un crocifisso ligneo di rara bellezza, dispone adesso di una nuova finestra sulla facciata d’ingresso, al posto di quelle che era diventata cadente e molto poco consona a un edificio così importante. A realizzare l’infisso, in legno, è stata appunto la PB Finestre, che ha raccolto l’appello della comunità locale. Un ruolo importante l’ha avuto anche il presidente dell’Associazione sportiva dilettantistica ‘Barchi’, Mirco Polverari, residente proprio nella piccola e suggestiva frazione di Villa Del Monte, che si è adoperato per rendere possibile il risultato e ha coordinato la squadra di volontari del paese occupatasi del montaggio dell’infisso.

L’antica chiesa, che ospita ancora regolarmente le funzioni religiose è un autentico scrigno di bellezza. "Un edificio prezioso – evidenzia il parroco di Orciano, Barchi e Villa del Monte, Mirco Ambrosini –, preservato con cura dalla comunità locale. Ringrazio la ditta PB per questa opera di solidarietà che ci permette da rinnovare la vita di questa chiesa, elemento di speranza della piccola comunità di Villa Del Monte. Azioni come queste sono uno stimolo importante per servire nel modo migliore le persone che hanno scelto questi luoghi per vivere". "Siamo contenti di aver dato una mano a preservare questo antico e prezioso edificio di culto – aggiunge Alice Vitali della PB -, estremamente caro alla gente del borgo e non solo. Spero contribuisca a rendere Villa Del Monte un luogo vivo e vivace".

Sandro Franceschetti