Oggi l’addio al dottor Manlio Pierboni nella sua Fossombrone

Si svolgeranno oggi in Sant’Agostino (alle 15) i funerali del dottor Manlio Pierboni, che si è spento venerdì a Pergola all’età di 85 anni. Originario di Fossombrone, il dottor Pierboni, ortopedico, si può dire fosse cittadino onorario di Fano, città nella quale è stato medico sociale dell’Alma per oltre 50 anni. Tra quanti ne rimpiangono le doti umane e professionali c’è il dottor Augusto Sanchioni, che con Pierboni ha condiviso per più di un quindicennio la responsabilità dello staff medico dell’Alma. Così lo ricorda l’amico e collega, già medico sociale anche della Vis Pesaro: "Se ne va un pezzo di storia dello sport fanese. Manlio Pierboni, grande amico, è stato un ortopedico di notevole spessore professionale, difficilmente sbagliava una diagnosi; con lui ho avuto la fortuna di condividere più di 15 anni di attività nello staff medico dell’Alma. Avevamo costruito un bel gruppo, condividevamo tutto, senza mai uno screzio: ci divertivamo lavorando. Dopo un breve distacco dalla società per contrasti con la dirigenza, chiamati dal presidente Giovanni Mei e dal diesse Roberto Canestrari, stavamo ricostruendo lo staff medico con la neonata Fano Calcio, ma il destino ha voluto altro. Ciao Manlio, sarai sempre nei miei pensieri".

Commosso anche il ricordo di Gianni Boiani, ex allenatore dell’Alma: "Mi associo al cordoglio di tutti gli sportivi fanesi nel ricordo del grande Manlio Pierboni. Un autentico maestro, che ha dedicato la sua vita allo sport facendo crescere intere generazioni di calciatori. Era una persona semplice di rara umanità, generoso, instancabile testimone di un mondo che oggi sembra scomparso. Grazie Doc per tutto ciò che ci hai donato".

Il feretro partirà dall’ospedale Santa Croce alle 14,30. La funzione alle 15, in Sant’Agostino. Le spoglie saranno tumulate nel cimitero forsempronese della Santissima Annunziata.

