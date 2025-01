Pedone investito e risarcito con 48mila euro

Era stato investito mentre attraversava a piedi sulle strisce pedonali, sulla statale di Fano. Ieri mattina dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Pesaro è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere nei confronti del conducente della Vespa contro la quale era avvenuto lo schianto.

Il motivo dell’estinzione del reato è che nel frattempo la vittima è stata risarcita per le lesioni riportate da parte dell’assicurazione con 48mila euro. L’incidente era avvenuto nel 2022 tra un anziano di 87 anni che era in procinto di attraversare la strada sulle strisce pedonali e un 76enne fanese alla guida della propria Vespa che viaggiava lungo la carreggiata (difeso dall’avvocato Claudio Angelini).

L’uomo era stato accusato di lesioni colpose per aver investito il pedone. L’episodio aveva suscitato non poca paura per entrambi i due anziani. Ad avere la peggio era stato il pedone, ma anche il suo investitore era stato trasportato al Pronto Soccorso di Fano dai sanitari del 118 subito accorsi. Sul posto, per i rilievi, era intervenuta la Polizia locale per capire la dinamica.

Antonella Marchionni