«Piove dentro la scuola, fate qualcosa»

Fano (Pesaro e Urbino) mercoledì 18 settembre 2024 - “Piove dentro la scuola dell’infanzia ‘La Scatola Magica’ e siamo preoccupati per i nostri bambini”. Così mamma Erika Caimmi, 44enne fanese, che oggi ha tenuto la figlioletta di 5 anni a casa, per evitare che la piccola dovesse giocare tra stracci stesi a terra e i secchi d’acqua, apposti dalle operatrici della scuola per raccogliere la pioggia che copiosa scendeva dal tetto. “La situazione è questa da 5 anni e nessuno in comune ha mai fatto qualcosa di reale per mitigare il problema - ha scritto la mamma -. La dirigente scolastica della scuola dell'infanzia di Rosciano ha sempre sollecitato il comune, senza mai ricevere un intervento risolutivo. Rattoppano da una parte e il giorno dopo inizia a piovere dentro da un'altra. Sarebbe stato logico sfruttare la pausa estiva per fare qualche lavoro risolutivo ma ovviamente nessuno è intervenuto”. Esasperata dalla situazione e dopo aver scelto “di tenere a casa mia figlia, perché fortunatamente ho la possibilità di lavorare in smartworking alcuni giorni al mese, ma altri bambini sono lì a giocare tra gli stracci e i secchi d'acqua piovana” mamma Erika ha scritto al Carlino e al sindaco Serfilippi a cui già aveva scritto un messaggio il secondo giorno di scuola, ben prima dell’allerta meteo. “Mi ha risposto che serve tempo - ci riferisce Erika - ma sono già anni che tutti conoscono la situazione, quanto altro tempo serve? La paura è che le infiltrazioni d'acqua possano prima o poi danneggiare l'impianto elettrico e a quel punto non lo so o meglio non voglio pensare a cosa potrebbe succedere”. Questa mattina l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Ilari e ai Servizi educativi Loredana Maghernino, si sono messi in macchina sotto il diluvio per fare un tour ispettivo negli istituti in cui erano state segnalate le criticità. “Ci sono state segnalate infiltrazioni alla Gandiglio, nel piazzale della Corridoni, alla Nuti e alla Scatola Magica di Rosciano - riferisce Ilari -. Partendo da quest'ultima, conoscevamo il caso perché ci siamo stati in sopralluogo esattamente lunedì 16 settembre: l'idea che ci eravamo fatti era quella della necessità di un cambio totale della guaina del tetto, non solo nell'aula più interessata dal fenomeno, e le precipitazioni stanno confermando questa diagnosi. Abbiamo già attivato la procedura per ottenere un preventivo e non appena cesserà il maltempo interverremo concretamente. Stessa cosa avverrà alla Nuti, che però è un caso nuovo in quanto non rientrava tra le segnalazioni ricevute: grazie alla pioggia di questi giorni abbiamo scoperto anche questa problematica, risultato inevitabile della cattiva manutenzione passata. Alla Corridoni c'è invece la questione del piazzale, che conoscevamo e abbiamo in agenda, ma va detto che la nuova guaina, applicata nei giorni scorsi, sta proteggendo molto bene l'edificio. La Gandiglio, infine, è già oggetto di un cantiere di consolidamento sismico che prevedeva anche l'impermeabilizzazione, ma a questo punto anticiperemo l'intervento sul tetto in modo da renderla decorosa e confortevole”. In questi mesi estivi, sottolinea Ilari, gli Uffici non sono stati con le mani in mano. “Già a luglio l'assessore ai Servizi Educativi Maghernino aveva contattato tutti i dirigenti scolastici - conclude l’assessore -, chiedendo loro di segnalare, ognuno per la propria competenza, le criticità dei vari istituti. Come Lavori Pubblici siamo intervenuti nei casi più urgenti e proprio grazie a questa operazione 'in tempo di pace' siamo riusciti a scongiurare il peggio in questi giorni di temporali. Passati gli acquazzoni, comunque, avremo maggiore contezza delle vulnerabilità e torneremo con determinazione ad affrontare tutte le problematiche delle scuole”.