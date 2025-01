Più leggera la tassa sui rifiuti. Arrivano sconti per 108 famiglie

Sono 108 le famiglie residenti a Colli al Metauro che avranno l’esenzione o uno sconto sulla tassa dei rifiuti 2024. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro Briganti e dalla sua vice Annachiara Mascarucci ha redatto la graduatoria definitiva per la concessione di agevolazioni sulla Tari per le utenze domestiche. In base ai dati pubblicati, sono, appunto, 108 i nuclei familiari interessati. Di questi, 21 godranno di un’esenzione totale; 31 di una decurtazione del 50% del costo; e 56 di uno sconto del 30%. Va ricordato che a Colli al Metauro il servizio di igiene urbana è fornito da Aset e che dal luglio 2023 prevede il porta a porta su tutto il territorio del Comune, per un totale di 12.500 abitanti, mentre in precedenza il ritiro a domicilio di tutte le tipologie di rifiuti era in vigore sono nel municipio di Montemagggiore.