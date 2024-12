Questo teatro è un gioiello. Così la solidarietà splende

di Silvano ClappisDa una piccola idea è nato un progetto di creare gioielli ispirati al Teatro della Fortuna alla portata di un vasto pubblico con finalità benefiche. "Volevamo fare qualcosa di diverso dai soliti gadget commerciali – spiega Stefano Mirisola, soprintendente del Teatro della Fortuna – così quando abbiamo interpellato l’orafo Luca Zandri ci ha proposto una intera linea dedicata al Teatro della Fortuna. E siccome tra le nostre finalità c’è quella di fare del bene, abbiamo deciso che il ricavato della vendita sarà devoluto all’associazione Adamo".

In poche parole, l’immagine stilizzata del Teatro della Fortuna di Fano finirà su una linea di gioielli espressamente dedicati al famoso monumento cittadino. "Ho voluto dare un contributo particolare – spiega Luca Zandri – creando dei pezzi unici, fatti a mano artigianalmente, con materiali specifici come il bronzo invecchiato che dà l’idea della lunga storia del teatro e come l’argento che rappresenta invece la modernità, utilizzando sempre pietre dure come l’agata, una diversa dall’altra".

Dalle mani del suo laboratorio sono così usciti pins e spille da giacca per uomo, fermasoldi, ciondoli e collane che comporranno una serie destinata ad ampliarsi col procedere del progetto che, come detto, ha risvolti umanitari in quanto il ricavato delle vendite andrà all’Adamo, Associazione domiciliare per l’assistenza ai malati oncologici. "Qualsiasi cifra ci verrà donata – conferma Donatella Menchetti, responsabile dell’associazione Adamo – andrà bene perché abbiamo urgente bisogno di inserire nuovo personale del team medico in quanto la nostra area di competenza è stata allargata anche alla zona di Pesaro e adesso seguiamo non solo malati oncologici, ma anche quelli colpiti da malattie rare, da Alzheimer e da demenza senile".

Loretta Manocchi, vicesindaco del Comune di Fano ha sottolineato come "è un dovere sostenere questo tipo di iniziative dove si mettono insieme tante sinergie per ottenere un risultato positivo a vantaggio di tutta la nostra comunità, oltretutto valorizzando quelle che sono le nostre eccellenze, come l’oreficeria, che ci qualificano". Per gli interessati, a partire dall’anno nuovo, all’interno del teatro verranno messi in mostra in una vetrinetta i gioielli dedicati al Teatro della Fortuna che potranno essere venduti direttamente oppure acquistati al laboratorio orafo di Luca Zandri in via Vitruvio 3/D, all’interno del chiostro delle benedettine. I prezzi variano dai 20 ai 50 euro a secondo dell’oggetto richiesto.