Riaperto dopo tre giorni il tratto della strada Valcesano

E’ stato riaperto al traffico, dopo tre giorni di chiusura per lavori, il tratto al km 2+750 della Sp 124 ‘Marotta – Santa Vittoria’ (in foto), la strada che dalla Statale 424 ‘Della Valcesano’, all’altezza della discoteca ‘Miu’, sale verso il ristorante ‘I 7 Archi’ e prosegue fino a San Costanzo. La chiusura, per le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì, era stata disposta dalla Provincia per consentire l’esecuzione dei lavori di sostituzione dell’attraversamento idraulico in calcestruzzo della sede stradale. Una conduttura per le acque piovane, collassata a causa di un movimento franoso.

Sempre in tema di fragilità idrogeologica, il Comune di Mondolfo ha pubblicato sul proprio sito le procedure per richiedere il rimborso dei danni causati a cittadini e imprese dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 18 settembre 2024. I privati possono richiedere un contributo economico fino a un massimo di 5mila euro per il ripristino della funzionalità abitativa dell’immobile danneggiato e dei beni essenziali distrutti o danneggiati, inoltrando la domanda direttamente al Comune entro le ore 13 del 23 gennaio. Le attività produttive, invece, potranno chiedere un contributo fino a 20mila euro accedendo alla piattaforma della Regione Marche.

s.fr.