Ruggeri fa decollare l’estate. Poi tocca a Barbarossa e tanti altri

di Sandro Franceschetti

E’ il giorno di Enrico Ruggeri (in foto con il sindaco Nicola Barbieri), oggi, per la rassegna letteraria ‘Come un libro all’aperto’. Il cittadino onorario del Comune di Mondolfo sarà in piazza dell’Unificazione a Marotta dalle 21,15 per parlare del suo lavoro ’40 vite (senza fermarsi mai)’ edito da La Nave di Teseo. I prossimi ospiti dell’iniziativa saranno Maurizio De Giovanni (il 6), Walter Veltroni (il 9), Luca Barbarossa (il 16), Maria Grazia Calandrone (il 24) e Marcello Veneziani (il primo agosto). L’incontro previsto per il 5 con Gino Castaldo è stato invece rinviato.

Un’edizione di grande spessore e successo questa di ‘Come un libro all’aperto’, che si inserisce, per altro, in un calendario di eventi estivi estremamente ricco e con proposte di sicuro richiamo, soprattutto in ambito musicale. Come ‘Marottanta Festival’, che animerà la cittadina balneare per sei serate consecutive, dal 30 luglio al 4 agosto, e avrà tra i suoi protagonisti anche i ‘Rockets’, Ivan Cattaneo, Tracy Spencer, Claudio Simonetti e i ‘Goblin’ e il cantautore Raf, il quale proporrà il suo spettacolo ‘Self control’ al Molo Arena il 3 agosto (le altre serate del ‘Mar80’ si terranno in Piazza dell’Unificazione).

Sempre sul fronte delle sette note, da non perdere, dal 9 all’11 agosto, il ‘Marotta Acustica Festival’ con la partecipazione di artisti nazionali e di oltre confine, come la formazione bosniaca ‘Dubioza Kolektiv’; location dell’evento, il Molo Arena. E la musica sarà la regina indiscussa anche dal 19 al 25 agosto quando si svolgerà la seconda edizione di ‘Tramantici’, il festival della fisarmonica, unico in Italia. Il 19 al Bastione Sant’Anna sarà la volta del duo Giacomo Rotatori e Sara Jane Ghiotti; il 20, al chiostro di Sant’Agostino, dei ‘Triosfere’; il 21, sempre al chiostro, dell’Ethnic project duo’; il 22, in Piazza del Comune, dell’’Osteria del mandolino’; il 23, al chiostro, del ‘Riccardo Tesi elastic trio’; il 24, ancora al chiostro, di Claudio Prima & Seme; e il 25, al Molo, del fisarmonicista e organettista Roberto Lucanero, che è anche il direttore artistico del festival.

In ambito teatrale va segnalata la rassegna ‘Teatro in Piazza’ per l’8, il 15, il 22 e il 29 luglio in Piazza del Comune; mentre tra le kermesse tradizionali meritano una menzione ‘Festivalle’, il festival degli artisti di strada, che si terrà il 12 e 13 luglio a Marotta; e la ‘Festa della Tratta’ che vivrà la sua 14esima edizione il 19, 20 e 21 luglio. Programma completo sul sito e i social del Comune.