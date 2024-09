SayFest, applausi e gloria: ecco chi festeggia

Successo per la quarta edizione del SayFest Fano, il contest di poesia, musica e spettacolo rivolto a giovani tra i 14 e i 35 anni che si è concluso da pochi giorni. Questi i vincitori, tra i 43 partecipanti provenienti da tutta Italia, che si sono affermati nella serata finale di domenica all’ex chiesa di San Francesco. Per la Musica ha prevalso la band casertana Nodi con il brano "Stretto Ascoli". Al secondo posto, la siciliana Cristina Di Falco in arte Mora e il suo brano "Dal mondo a una stanza" e terza la fanese Gloria Vampa in arte Gloria con "Collastick". Per la categoria Spettacolo il primo classificato è stato il Collettivo Il Nido con la performance psichedelica "Da quali stelle siamo caduti?". A seguire, il monologo "Solo un’impressione" a cura di Elisa Ciofini. Terzo posto per "Borderline djset", spettacolo sul tema dei disturbi mentali di Soloteresa e Dove Quiete. La categoria Poesia ha visto trionfare "D." della riminese Aisja Baglioni in arte Aisja. Secondo posto per Niccolò Rossi in arte Casteldurante, da Urbania, con "Una qualsiasi vita", seguito da Serena Lombardo con "I rami dell’amicizia".

an. mar.