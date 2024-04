Sede operativa per i ‘Viaggiatori’ della Pro Loco di Pergola

Dal alcuni giorni il gruppo di accoglienza turistica ‘Viaggiatori’ della Pro Loco di Pergola ha una sede operativa nel centro della città: l’ufficio Iat. Al termine di un breve incontro svoltosi proprio nell’ufficio Informazione e Accoglienza Turistica, l’amministrazione comunale, alla presenza tra gli altri del sindaco Simona Guidarelli e del suo vice Graziano Ilari, ha consegnato le chiavi del locale ai ‘Viaggiatori’, che ora potranno disporne per svolgere al meglio la loro preziosa attività.

"L’aver ottenuto una sede di rappresentanza, centrale e visibile, è per noi un grande riconoscimento - sottolinea la presidente della Pro Loco Anna Rapanotti -. Il lavoro che abbiamo svolto negli ultimi anni ha rivoluzionato l’idea stessa di Pro Loco sul territorio. Abbiamo avviato collaborazioni, unendo e coinvolgendo le persone, promuovendo le bellezze storiche, artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche. Siamo orgogliosi di aver lanciato e consolidato iniziative dedicate alla tradizione". Marco Sensi, uno dei volontari, aggiunge: "Da due anni accogliamo i turisti, segnalando loro i siti da visitare e i prodotti tipici locali da acquistare". Maria Rita Ascani, una delle coordinatrici del gruppo ‘Viaggiatori’ insieme a Lucia Briscolini, Nada Briscolini, Samanta Del Monte, Daniela Misci, Marisa Montesi e Marco Sensi, sintetizza così questa esperienza di volontariato: "L’incontro con la bellezza artistica e storica del luogo ha fatto nascere in noi una grande passione. Passione che è stata in grado di aprire tante porte, di rendere la nostra città più accogliente, non solo per visitatori e ospiti, ma anche per noi che ci viviamo".

s.fr.