"Signora, ci manda sua nipote". Malviventi a segno da una 90enne

Furto ai danni di una 90enne a Centinarola. Sarebbe successo nel pomeriggio di ieri: in azione due malviventi che con la tecnica "signora ci manda sua nipote" sono riusciti a farsi aprire e ad entrare in casa della donna. L’approccio è sempre simile, ormai collaudato: ottenere l’attenzione della vittima sostenendo che i figli o i nipoti sono in difficoltà ed hanno bisogno del loro aiuto economico.

Anche in questo caso, la signora, di fronte alle pressioni dei due, ha subito ceduto affidando i soldi della sua pensione ai malviventi. Uno di loro ha anche approfittato della distrazione della donna, in conversazione con il complice, per frugare nella camera da letto e prelevare piccoli oggetti preziosi, anche dal punto di vista affettivo.

La signora si è resa conto del furto quando, entrata in camera, ha trovato la stanza sottosopra, ma ormai i ladri si erano dati alla fuga. Inutile la richiesta di aiuto, a confortarla in un primo momento sono stati i vicini di casa, poi insieme alle forze dell’ordine sono arrivati anche i parenti. La vicenda ha creato allarme lungo tutta la via.

Sconcertati gli abitanti della zona per il verificarsi di questi episodi, dove i malviventi prendono di mira gli anziani e approfittano della loro fragilità emotiva. Nonostante l’invito delle forze dell’ordine a non accogliere in casa estranei e ad avvisare i familiari, quando si verificano situazioni anomale, spesso gli anziani non riescono a difendersi.