Smartsystem alla prova con l’"ammazzagrandi"

Reduce da tre vittorie consecutive e con il discorso salvezza sostanzialmente archiviato, la Smartsystem Essence Hotels Fano si prepara a riabbracciare il proprio pubblico, ospitando sabato 22 febbraio alle ore 18 l’Evolution Green Aversa, quarta in classifica e denominata "l’ammazzagrandi". Pietro Merlo, uno dei giocatori virtussini più in forma nelle ultime gare, non usa mezzi termini per presentare questo finale di stagione in casa Virtus: "Sognare non costa nulla – afferma il veneto – vincendo gli ultimi tre scontri diretti possiamo ora guardare chi sta davanti a noi. Le prossime quattro avversarie, a cominciare da Aversa, sono toste e se vogliamo mantenere il trend positivo dovremo giocare ad alto livello".

L’Evolution Green Aversa disputerà i play off promozione. Per la cronaca, proprio dalla trasferta di Aversa, Fano cominciò ad inanellare una serie di risultati importanti mettendo una prima pietra sulla salvezza. E’ chiaro che i campani, che peraltro solo due settimane fa sono stati sconfitti a Macerata 3 a 2, verranno a Fano con l’intento di portare via l’intera posta in palio. L’opposto Motzo sarà uno dei sorvegliati speciali, ma attenzione anche al bulgaro Lyutskanov e alla coppia di centrali Arasomwan-Frumuselu. In panchina coach Tomasello, che proprio due anni fa, allenò Pietro Merlo a Pineto conquistando nello stesso anno Coppa Italia e Supercoppa di A3.

b. t.