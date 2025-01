Smartsystem impegnata nei match ball salvezza

Per la Smartsystem Essence Hotels Fano arrivano due match ball salvezza Reggio Emilia e Porto Viro. Nonostante un gennaio privo di vittorie, la compagine di coach Mastrangelo ha la ghiotta occasione di dare una sterzata definitiva al campionato ospitando Reggio Emilia domenica 2 febbraio alle ore 18. Con la Conad dell’ex Pier Paolo Partenio è già una sfida delicata: "E’ una diretta concorrente alla salvezza – afferma il capitano Manuel Coscione – hanno fame di punti, vengono da una vittoria e sono abituati a giocare questo tipo di partite. Sarà tosta e una partita di nervi, in cui la testa giocherà un ruolo importante".

Gli emiliani arrivano da tre tie break (2 persi ed 1 vinto) e occupano il penultimo posto in classifica, certamente verranno a Fano con l’obiettivo del colpaccio: "Loro spesso hanno cambiato formazione in campionato – continua il regista piemontese – in modo particolare nel ruolo dell’opposto, per il resto ci sono ottimi centrali come Barone e Sighinolfi all’interno di un organico abituato a giocare certe partite". Quindi oltre l’ex di turno Partenio, che si alternerà con il giovane Porro, nel ruolo di opposto giocherà Gasparini, al centro Sighinolfi-Barone, a banda Suraci-Gottardo. La vittoria di Macerata ha rinfrancato l’ambiente emiliano anche se i ragazzi di Fanuli si troveranno di fronte un Palas Allende caldo e carico. I virtussini, che devono archiviare assolutamente le ultime quattro partite, non vogliono lasciarsi sfuggire l’occasione e hanno l’obiettivo di tornare a vincere davanti al proprio pubblico, una vittoria che manca dal 15 dicembre scorso.

b. t.