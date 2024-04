Sos Casa. Parte il progetto della Caritas

"Smart Home", cioè "casa intelligente", per combattere il disagio abitativo. E’ il progetto avviato dalla Caritas, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, a sostegno delle famiglie e persone in situazioni di vulnerabilità. Il progetto, reso possibile grazie alle risorse del bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, prevede diverse azioni: rafforzare la rete territoriale; gestire i sussidi economici dedicati ai bisogni abitativi dei beneficiari; ampliare i percorsi di accoglienza e di accompagnamento delle famiglie con la collaborazione del consultorio La Famiglia e il centro di Aiuto alla vita; realizzare un percorso di formazione sul risparmio energetico e il bilancio familiare.

"L’obiettivo – spiegano i promotori – è sostenere chi si trova in situazioni di fragilità economica e di disagio sociale, aumentando il sostegno loro rivolto". "Ringrazio la Fondazione Carifano per aver riconosciuto il valore del progetto – commenta don Michele Giardini, presidente della Fondazione Caritas – che vuole far crescere nel territorio l’attenzione e le azioni rivolte alle famiglie e alle persone in condizioni di vulnerabilità socio-economica".

"L’analisi dei bisogni rilevati nell’ultimo anno – fanno sapere da Caritas – evidenzia che il 35% delle persone sostenute manifesta uno stato di fragilità economica. I costi dell’abitare incidono sempre più pesantemente nella gerarchia dei consumi delle famiglie, soprattutto di quelle con reddito medio-basso, determinando gravi problemi economici e frenando la crescita del territorio. Caritas è testimone quotidiana di questi problemi, e il nostro punto di osservazione – conclude la nota – fa purtroppo emergere la presenza di una forte disuguaglianza sociale nell’accesso alle risorse destinate al disagio abitativo".